Proposta di matrimonio in aula, fuoriprogramma alla Camera

Un deputato della Lega ha sorpreso la Camera dei Deputati, scegliendo uno dei luoghi delle istituzioni per avanzare la propria proposta di matrimonio alla compagna, seduta in tribuna.

Simpatico fuoriprogramma alla Camera dei Deputati, con i toni del dibattito che si sono, per così dire, tinti di rosa.

Dopo aver preso la parola per intervenire sull'ordine dei lavori, prima dell'inizio dell'esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto, il deputato della Lega Flavio Di Muro ha sorpreso tutta l'Aula, parlando di una questione strettamente personale, anche per distendere un po' gli animi dopo gli episodi di violenza verificatisi ieri a margine della discussione sul fondo salvastati.

"Per me non è un giorno come tutti, è un giorno speciale", ha detto Di Muro che poi, rivolgendosi verso "una persona in tribuna" ha detto: "Elisa, mi vuoi sposare?".

L'aula a questo punto si è lasciata andare ad un forte scroscio di applausi, a confermare il tentativo di distensione per una notizia così lieta.

Grande apprezzamento anche da parte della relatrice del provvedimento, la deputata del PD Stefania Pezzopane:

"Volevo mettermi in sintonia con questo esordio di apertura dei lavori all'insegna dell'amore e fare gli auguri ai futuri sposi. Quando è l'amore, l'amore unisce", ha detto la Pezzopane.

La reazione di Fico

A Montecitorio, però, c'è stato anche chi non ha gradito il modo e la maniera scelta da Di Muro per fare la grande proposta, ovvero il presidente della Camera Roberto Fico, del M5S.

"Capisco tutto - ha detto Fico - ma usare un intervento sull'ordine dei lavori per questo non mi sembra il caso".

La scena filmata è stata pubblicata su YouTube dal canale Vista Agenzia Televisiva Nazionale.