Morales denuncia di essere ricercato dall'Interpol

L'ex presidente boliviano Evo Morales ha dichiarato oggi che l'Interpol ha diramato un "avviso blu" nei suoi confronti per scoprire dove si trova con l'accusa di reati inesistenti.

"L'Interpol mi sta cercando in Sud America per crimini che non ho commesso", ha detto Morales in una conferenza stampa a Città del Messico.

Secondo Morales, un avviso simile è stato diramato anche nei confronti dell'ex vice presidente boliviano Alvaro Garcia Linera.

"L'avviso blu" dell'Interpol ha lo scopo di raccogliere ulteriori informazioni sull'identità, la posizione o le attività di una persona in relazione ad un crimine.

Evo Morales si è dimesso il 10 novembre ed è fuggito in Messico a seguito delle proteste iniziate dopo la sua rielezione per il quarto mandato.

Crisi politica in Bolivia

Evo Morales è stato eletto presidente della Bolivia con un distacco minimo lo scorso 20 ottobre, ma l’opposizione aveva denunciato numerose irregolarità. Prima Morales ha annunciato nuove elezioni, dopodiché sotto la pressione dei militari ha dovuto lasciare il Paese. In seguito anche il governo, come il suo presidente, ha rimesso il mandato. Al momento il Paese sudamericano è guidato dal governo provvisorio con la ex presidente del Senato Jeanine Anez, che sta reprimendo con violenza le proteste. I sostenitori di Morales contestano la transizione del potere ad Anez e chiedono a gran voce le sue dimissioni.