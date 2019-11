Obama sarebbe pronto a fermare Sanders se otterrà la candidatura dei democratici

Il 78enne veterano della politica americana Bernie Sanders aveva terminato al secondo posto le primarie dei democratici nel 2016 e attualmente è di nuovo in corsa per le presidenziali del 2020 nonostante il recente attacco cardiaco.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in precedenza si era impegnato ad intervenire direttamente per impedire al senatore Bernie Sanders di diventare il candidato presidenziale dei democratici, si legge in un articolo del giornale Politico.

"Ai tempi in cui Sanders sembrava più una minaccia di quanto non lo sia ora, Obama aveva detto privatamente che se Bernie si fosse avviato verso la candidatura, avrebbe parlato per fermarlo", ha riferito il giornale.

Allo stesso tempo nell'articolo si cita un consigliere molto vicino ad Obama, che ha affermato di non poter confermare se l'ex presidente degli Stati Uniti si sarebbe opposto a Sanders.

"Non me lo ha detto direttamente. L'unica ragione per cui esito, beh sì, se Bernie fosse in fuga, penso che forse dovremmo dire qualcosa. Ma non credo sia probabile. Non si sta verificando", ha affermato il consigliere.

Sanders: sbagliato a dire di alleggerire campagna elettorale

I commenti arrivano dopo che Sanders si era rimangiato le sue precedenti dichiarazioni sull'intenzione di allentare la sua campagna elettorale per le presidenziali dopo il recente attacco cardiaco.

"Mi sono espresso male l'altro giorno; ho detto una parola che non avrei dovuto dire, e i media mi fanno impazzire creando un grosso problema", ha detto Sanders alla NBC Nightly News, aggiungendo che il suo team "tornerà in prima linea in un momento molto forte della campagna."

Il 78enne è stato ricoverato in ospedale all'inizio di ottobre con dolori al petto che hanno richiesto ai medici di inserire due stent dopo aver scoperto un blocco in una delle sue arterie. Questa situazione ha spinto il suo staff ad annunciare "la cancellazione dei suoi eventi e le sue apparizioni fino a nuovo avviso".

Durante le elezioni presidenziali del 2016, Sanders ha terminato al secondo posto le primarie democratiche, alle spalle di Hillary Clinton che ha ottenuto la candidatura del partito.