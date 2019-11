Meloni: le Sardine in piazza sono state portate da Prodi

Giorgia Meloni interviene al programma ‘Povera Patria’ su Rai Due e parla del movimento delle Sardine, come persone portate in piazza dal Pd: “sono persone del Pd, solo che il Pd si vergogna a far vedere il simbolo e manda le Sardine che sono un movimento popolare”.

Ma su questo nulla da eccepire per la Meloni, che però dice di aver letto il manifesto delle Sardine e in esso ha letto che “voi (presumo lo dica al centrodestra) non avete diritto di avere qualcuno che vi stia ad ascoltare… Ma che ragionamento è? – riflette la Meloni e prosegue – Voi dovete avere paura. Io non ho paura di niente. E se qualcuno mi dice che io devo avere paura in ragione delle mie idee, quello è un problema”, conclude il suo pensiero il segretario di Fratelli d’Italia.

E poi dice alle Sardine.

“Care Sardine, tutti hanno diritto a farsi ascoltare. Il punto è: o si è convincenti con le proprie idee o non si può fare stare zitti gli altri”.

E tornando sulla supposizione di chi abbia portato le Sardine in piazza Maggiore a Bologna, la Meloni ipotizza che li abbia “portati Prodi che fa politica pure lui”.

Poi si domanda come mai se è lei a portare 30mila persone davanti a Montecitorio di lunedì, allora è una sovversiva o una estremista, se lo fanno gli altri sono democratici.

“Sono piazze e sono belle tutte e sono contenta che ci siano” è il commento conclusivo dell’onorevole Giorgia Meloni.