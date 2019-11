Corea del Sud chiede al Papa di organizzare un incontro con Kim Jong-un

Secondo la pubblicazione, il rappresentante del governo sudcoreano su ordine di Moon Jae-in a luglio ha trasmesso tale richiesta tramite il nunzio apostolico del Vaticano in Corea del Sud, Alfred Xereda.

"Sarebbe bello se il papa visitasse la zona smilitarizzata in Corea del Sud dopo una visita in Giappone e incontrasse il leader nordcoreano Kim Jong-un", ha detto il rappresentante citando le parole del governo sudcoreano. Xered ha incontrato Papa Francesco ad agosto e gli ha trasmesso questa richiesta, si legge sul quotidiano.

Secondo la pubblicazione, dato che attualmente non ci sono notizie di una visita del capo della Chiesa cattolica romana in Corea del Sud, i piani del governo di tenere un incontro tra Papa Francesco e Kim Jong-un sono falliti. Inoltre, tale visita viene generalmente concordata a distanza di un anno, almeno 2-3 mesi prima. Ma dal momento che il Papa è ora in Giappone, geograficamente molto vicino alla penisola coreana, può improvvisamente cambiare piano e visitare la zona smilitarizzata se lo desidera.

Papa Francesco è in visita in Giappone. Sabato ha visitato Nagasaki, dopo di che si dirigerà a Hiroshima, città dove nel 1945 è stata sganciata la prima bomba nucleare al mondo. Lunedì è previsto un incontro con le vittime dello tsunami e dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima nel 2011 e terrà una messa a Tokyo di fronte a diverse migliaia di fedeli. Questa è la prima visita al pontefice del paese del Sol Levante da decine di anni; la precedente visita del capo della Chiesa cattolica romana in Giappone è avvenuta 38 anni fa.