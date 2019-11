ArcelorMittal, domani il CdM discuterà proposte per Taranto

Domani il Consiglio dei Ministri valuterà alcune proposte per l'ex Ilva, che il Mise presenterà al tavolo. Oltre alle misure, spiega il ministro Stefano Patuanelli durante l'informativa alla Camera dei Deputati, si faranno alcune "valutazioni su come accelerare gli interventi previsti all'esterno dello stabilimento" dell'ex Ilva per poter dare "risposte ai cittadini che da anni attendono anche ricadute positive sul territorio". Paventa la possibilità di un intervento dello stato sul territorio. Ci sarebbe, riferisce il ministro, "un miliardo circa del contratto istituzionale di sviluppo da far ricadere sul territorio in tempi rapidi anche con una legge speciale".

Un momento cruciale per il Paese, che oggi si ritrova ad affrontare anche la crisi di Alitalia, dopo la fuoriuscita a sorpresa di Atlantia dalla cordata. "Ilva e Alitalia sono i due tavoli più complessi fra quelli aperti al Mise sulle crisi industriali", assicura il ministro riferendo sui tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico.

I sindacati annunciano l'inizio di una stagione di mobilitazioni. Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, nel suo intervento all'assemblea nazionale unitaria dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm ha dichiarato:

"Noi pensiamo sia arrivato il momento di mobilitarci, settore per settore, nell’industria meccanica a partire dalla siderurgia e poi chiedere a Cgil, Cisl e Uil di costruire un percorso per arrivare ad un grande sciopero generale".

I commissari, intanto, dopo un'ispezione condotta assieme a dirigenti e tecnici, in particolare nell'area parchi minerali, hanno rilevato come le riserve di materiali che servono ad alimentare l'impianto "siano al minimo".