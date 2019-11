Cremlino si prepara al summit del Formato Normandia il 9 dicembre

Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha esortato a non sopravvalutare e al contempo a non sottovalutare le aspettative dal prossimo vertice.

La preparazione al summit del Formato Normandia (Russia, Germania, Francia, Ucraina) del 9 dicembre è nella fase finale, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del presidente Dmitry Peskov.

"Il Formato Normandia" è previsto per il 9 dicembre, è davvero così, i preparativi sono in corso e sono già entrati nella fase finale", ha detto il portavoce del Cremlino lunedì.

Peskov ha anche affermato che il 18 novembre il presidente russo Vladimir Putin avrà una conversazione telefonica internazionale. Non ha nominato chi sarà l'interlocutore del leader russo, ma ha osservato che la conversazione "sarà in gran parte correlata ai preparativi per Formato Normandia".

Il portavoce del presidente russo si è rifiutato di fare previsioni sull'esito del vertice in "formato normanno". A suo avviso, non si dovrebbero né sopravvalutare né sottovalutare le aspettative.

"Non esprimerò alcuna aspettativa riguardo ai Norman Four: si tratta di un incontro molto serio, molto atteso", ha detto il portavoce del Cremlino ai giornalisti lunedì. Ha ricordato che "c'è stata una lunga pausa nel lavoro del "Formato Normandia".

"Non esageriamo le aspettative, in modo da non essere delusi in seguito, né le sottovalutiamo, sperando che, tuttavia, la preparazione avrà un impatto" su di esse, ha suggerito Peskov.