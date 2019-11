Giappone non incrementerà la spesa per il mantenimento del contingente militare americano

Durante una visita in Giappone, John Bolton, ex consigliere del presidente americano per la sicurezza nazionale, ha chiesto un aumento di 5 volte dei finanziamenti, cosa che il Giappone ha rifiutato. Il budget per il mantenimento del contingente militare statunitense per il 2019 è stato di 197,4 miliardi di yen (1,82 miliardi di dollari). Pertanto, gli Stati Uniti hanno chiesto di pagare $ 9 miliardi per il mantenimento del contingente militare.

Durante la visita, Bolton ha incontrato il ministro degli Esteri Taro Kono e il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Setaro Yati. Ha presentato una richiesta per il Giappone, così come per la Corea del Sud, di aumentare il budget di cinque volte. Il Giappone ha risposto affermando che paga già più di tutti gli alleati degli Stati Uniti e ha definito la richiesta "irrealistica". Secondo il dipartimento militare degli Stati Uniti per il 2004, nel 2002 il Giappone ha pagato il 74,5% dei costi associati al mantenimento del contingente militare americano. Non sono stati pubblicati dati successivi. A marzo 2021, termina la scadenza per un accordo bilaterale sul costo del mantenimento delle forze armate statunitensi. Quanto più si avvicina a questa data, tanto più saranno difficili i negoziati su questo tema.

In precedenza, la rivista Foreign Policy, citando ex e attuali funzionari del governo, ha affermato che l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto che il Giappone e la Repubblica di Corea aumentassero il costo del mantenimento del contingente militare americano diverse volte. La rivista ha scritto che a luglio, durante una visita in Giappone, John Bolton ha consegnato alle autorità giapponesi una richiesta per quadruplicare il costo di mantenimento di 50.000 truppe statunitensi - 8 miliardi di dollari.

Bolton avrebbe fatbto la stessa richiesta alla Corea del Sud

Inoltre, secondo le fonti della pubblicazione, Bolton ha anche fatto una richiesta simile alla Corea del Sud. Al fine di estendere la presenza di 28,5 mila truppe americane sul suo territorio, a Seoul è stato proposto di aumentare le spese di cinque volte.

In precedenza, il quotidiano sudcoreano "Joseon Ilbo" ha riferito che gli Stati Uniti al colloquio del 5 novembre a Seoul sull'allocazione dei costi per il mantenimento delle truppe americane nella Corea del Sud richiedevano che i suoi partner nell'alleanza militare prendessero in considerazione anche i costi di schieramento del personale militare nelle regioni adiacenti, stabilendo un totale di 4,7 miliardi di dollari. La pubblicazione ha osservato che l'importo presentato da Washington è 5 volte superiore a quello che la Corea del Sud paga per lo schieramento delle truppe americane ora, e gli Alleati non hanno fornito giustificazioni dettagliate per un tale forte aumento.