Trump a Erdogan, gli USA restano in Siria solo per proteggere i siti petroliferi

Oggi il presidente americano Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Dopo l'incontro Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni, ed è tornato sull'argomento della presenza militare degli USA in Siria.

“Noi abbiamo il petrolio. Il petrolio è protetto. Abbiamo lasciato i militari solo per il petrolio”, incalza Trump. “Come ben sapete, non molto tempo fa abbiamo ritirato i nostri soldati, perché mi sembra che fosse giunto il momento per noi di non preoccuparci dei confini degli altri, voglio preoccuparmi dei nostri confini", ha spiegato il leader americano.

In precedenza l'agenzia Associated Press aveva riferito che il presidente degli Stati Uniti ha approvato il piano in base al quale almeno 800 militari statunitensi rimarranno in Siria, ed uno dei loro compiti principali sarà quello di garantire il controllo dei giacimenti petroliferi.

Controllo sui giacimenti petroliferi

Ad ottobre Donald Trump aveva annunciato il ritiro delle truppe statunitensi dalla zona in cui era in corso l’operazione turca Fonte di Pace. Tuttavia l'inquilino della Casa Bianca ha affermato che Washington ha intenzione di mantenere il controllo sui siti petroliferi al nord-est del Paese allo scopo di "proteggere il petrolio" dai combattenti dell’ISIS. Russia e Turchia hanno criticato tale atteggiamento da parte delle autorità statunitensi.

Il Capo dello stato maggiore congiunto, il generale Mark A. Milley ha precisato che gli Stati Uniti indendono rimanere nella zona della provincia di Deir Ez-Zor, dove sono situati gli impianti di petrolio e gas, tra cui un grande impianto di trattamento del gas Conoco, costruito dall’azienda petrolifera americana ConocoPhillips.

Questo stabilimento era passato sotto controllo della Syrian Petroleum Company, e all’inizio della guerra è stato preso dai guerriglieri.

Petrolio e gas in Siria

Gran parte delle riserve siriane di petrolio e gas sono concentrate nel nord-est del paese. Secondo un rapporto del 2011 della US Energy information administration, nel 2010 la produzione siriana di petrolio è stata di 400mila barili al giorno, di cui circa un quarto è stato venduto all’estero. Si stima che all’1 gennaio 2011 le riserve petrolifere del Paese siano pari a circa 2,5 miliardi di barili di petrolio. Le riserve di gas naturale siriano sono state poi stimate a 8,5 trilioni di metri cubi, con il paese che consuma la maggior parte della sua produzione di gas a livello nazionale per alimentare le centrali elettriche, ed è diventato un importatore di gas nel 2008.