USA, Hillary Clinton forse correrà per le presidenziali 2020

La ex first lady in precedenza non si era mai sbottonata troppo sulla sua possibile partecipazione alle elezioni presidenziali americane in programma nel 2020.

In un'intervista alla radio, per la prima volta Hillary Clinton apre alla possibilità di sfidare nuovamente Donald Trump alle elezioni presidenziali in programma nel 2020 in America.

L'ex Segretario di Stato ha rivelato che sempre più persone le chiedono di scendere ancora una volta in campo e di cercare di vincere la corsa alla Casa Bianca.

"Mai dire mai", ha risposto la Clinton all'intervistatore di BBC Radio 5 Live, aggiungendo poi "vi posso dire con certezza di star ricevendo enormi pressioni da molte, molte persone per ripensarci".

La Clinton ha poi voluto precisare che, sebbene non sia da escludere a priori, la possibilità di esserci nel 2020 non è per il momento "in programma".

In caso di partecipazione alle primarie del Partito Democratico, la Clinton dovrebbe vedersela con candidati del calibro di Joe Biden ed Elizabeth Warren e proprio da questo pool di nomi dovrebbe uscire quello della persona che andrà a concorrere con Donald Trump.

Le elezioni del 2016

Alle elezioni presidenziali del 2016, nonostante fosse accreditata della vittoria da tutti i sondaggi, Hillary Clinton venne sonoramente battuta da Donald Trump, in una notte diventata ormai storica, nel corso della quale il Tycoon fu in grado di ribaltare ogni pronostico, assicurandosi una vittoria tanto roboante quanto inattesa.

A dispetto di una sua netta vittoria sul piano popolare, con oltre 3 milioni di voti di scarto, Hillary dovette cedere a Trump dal punto di vista del collegio dei grandi elettori, con il candidato repubblicano che ne conquistò ben 304 contro i 227 della sua avversaria democratica.

Di recente Netflix ha annunciato di voler girare una serie TV dedicata alle presidenziali del 2016, concentrandosi in particolar modo proprio sulla figura della ex first lady.