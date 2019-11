Conte sfida i ministri: "Apriamo il Cantiere Taranto"

Taranto non è solo Ilva. Lo stabilimento costituisce "solo un aspetto, seppur di assoluto rilievo" di una situazione emergenziale più ampia in cui versano la città e i suoi abitanti. Lo scrive Giuseppe Conte, di ritorno dalla sua visita a Taranto, in una lettera inviata ai ministri, pubblicata integralmente dal quotidiano La Repubblica.

La politica, prosegue Conte, deve misurarsi con "una sfida complessa, che coinvolge valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l’ambiente, tutti meritevoli della massima tutela, senza che la difesa dell’uno possa sacrificare gli altri". Per affrontarla il premier pone in agenda di governo il Cantiere Taranto, una piano strategico per il rilancio del territorio, "ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l’occupazione e avviare la riconversione ambientale".

Solo un piano politico coordinato e sinergico con associazioni di categoria, comitati locali e tutte le forze produttive del Paese, aggiunge il presidente del Consiglio, potrà consentire il processo di ristrutturazione e riconversione del tessuto industriale di cui l'area necessita e di riqualificazione ambientale che i tarantini richiedono.

Per questa ragione Conte ha invitato ogni dicastero a presentare la sua proposta assieme a "progetti, soluzioni normative o misure specifiche, sui quali avviare, in quella sede, un primo scambio di idee" al prossimo Consiglio dei Ministri, convocato il 14 novembre. Il presidente del Consiglio fa inoltre sapere dell'iniziativa del Ministro della Difesa Guerini di promuovere un intervento organico per il rilancio dell’Arsenale e dell'intenzione del Ministro per l'Innovazione Paola Pisano di realizzare un progetto di digitalizzazione destinato alla città pugliese.