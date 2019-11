Gorbaciov ha risposto all'accusa di aver "ceduto" l'Est Europa

L'ex presidente dell'URSS Mikhail Gorbaciov, in un'intervista a Le Figaro, ha risposto alle accuse di aver "ceduto" l'Est Europa.

Secondo lui, la reazione della leadership sovietica a ciò che stava accadendo nei paesi di questa regione faceva parte della politica del "nuovo pensiero", che si basava sui principi della libertà di scelta.

L'ex leader dell'URSS ha aggiunto che gli Stati vicini hanno ricevuto solo diritti e libertà di cui i cittadini sovietici erano contenti, ma non era d'accordo sul fatto di essersi "arreso all'Est Europa".

"A chi l'ho passato? La Polonia ai polacchi, l'Ungheria agli ungheresi e la Cecoslovacchia ai cechi e agli slovacchi", ha dichiarato Gorbaciov in un'intervista con Le Figaro.

I veri responsabili della caduta dell'URSS

In precedenza, il politico ha chiamato gli organizzatori del putsch di agosto responsabili del crollo dell'URSS. Ha anche ammesso di essere consapevole dei rischi della perestrojka, ma non ha potuto fare a meno di accettarli a causa della necessità di un cambiamento.

"Era impossibile vivere come prima. E una parte essenziale della perestrojka era una nuova mentalità di politica estera che comprende sia i valori universali e il disarmo nucleare, sia la libertà di scelta", ha spiegato.

L'ex presidente dell'URSS ha sottolineato di non rimpiangere la perestrojka, ma ha riconosciuto che ci sono stati errori nel percorso delle riforme. Ha anche espresso l'opinione che la Russia non tornerà mai a essere un sistema totalitario.

La caduta dell'Unione Sovietica

L'Unione Sovietica è crollata il 25 dicembre 1991, quando Gorbaciov, in appello al popolo sovietico, annunciò la fine delle sue attività di presidente. Ciò è stato preceduto da un accordo firmato l'8 dicembre dai leader di Russia, Bielorussia e Ucraina, che dichiarava la fine dell'esistenza dell'URSS e proclamava la creazione della Comunità degli Stati indipendenti. Questo atto passò alla storia come Accordo di Belaveža.

© AP Photo / Boris Yurchenko Mikhail Gorbaciov interviene al Soviet Supremo dell'URSS

Nel 1990, tutte le repubbliche dell'Unione adottarono dichiarazioni di sovranità statale. Per fermare il crollo del paese, il 17 marzo 1991 si tenne un referendum sulla conservazione dell'URSS. Il 76,4% di coloro che presero parte votarono a favore e sulla base dei risultati del referendum nella primavera e nell'estate del 1991 apparve il progetto "Sull'Unione delle repubbliche sovrane", la cui firma era prevista per il 20 agosto. Ma non ebbe mai luogo a causa di un tentativo di colpo di stato del 19-21 agosto 1991, che passò alla storia come colpo di stato di agosto.