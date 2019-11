Cremlino commenta la situazione in Bolivia

Il segretario stampa del presidente della Federazione russa ha dichiarato che il Cremlino spera "che l'ulteriore sviluppo della situazione in Bolivia avvenga nei limiti della legge. E, naturalmente, speriamo che i boliviani decidano da soli il loro destino, senza l'intervento di paesi terzi".

La dichiarazione del ministero degli Esteri

In precedenza oggi, il ministero degli Esteri russo ha distribuito una dichiarazione in cui ha affermato che le dimissioni del presidente boliviano Evo Morales dal suo incarico hanno avuto luogo "secondo il modello di un colpo di stato".

“Siamo preoccupati per il drammatico sviluppo degli eventi in Bolivia, in cui l'ondata di violenza scatenata dall'opposizione non ha consentito il completamento del mandato presidenziale di E. Morales”, si afferma Duma di Stato russa.

“Desta profonda preoccupazione il fatto che durante la crisi politica interna nel paese, la volontà del governo di cercare soluzioni costruttive basate sul dialogo sia stata spazzata via dall'evolversi degli eventi secondo il modello di un colpo di stato organizzato”.

“Esortiamo tutte le forze politiche della Bolivia al buonsenso e alla responsabilità, a trovare una via costituzionale nell'interesse della pace, della tranquillità, di ripristinare la gestibilità delle istituzioni statali, di garantire i diritti di tutti i cittadini e lo sviluppo socioeconomico del paese, con i quali siamo legati da rapporti di amicizia, interazione costruttiva e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Speriamo che questo tipo di approccio responsabile sia adottato da tutti i membri della comunità mondiale, dai vicini della Bolivia nella regione latinoamericana, da influenti paesi non regionali e da organizzazioni internazionali”, si afferma nella dichiarazione del ministero degli Esteri russo.

Il commento della Duma di Stato

La crisi politica in Bolivia è risultato della cooperazione USA con l’opposizione che ha condotto un colpo di stato, mentre la posizione delle Forze armate del paese non era dalla parte della legge e del popolo, ritiene il primo vicepresidente della commissione per gli affari esteri della Duma di Stato, Dmitry Novikov.

Secondo lui la politica degli Stati Uniti si adatta alle scelte politiche che Washington ha adottato in relazione ai paesi dell'America Latina.

"La dottrina di lunga data secondo cui questo territorio è il "cortile" degli Stati Uniti viene di nuovo attivamente implementata oggi”.

Commentando la decisione di Morales di dimettersi, Novikov ha affermato che il politico ha agito come un vero statista evitando che il suo paese finisse in una guerra civile.

Il deputato della Duma di Stato ritiene che, avendo perso la sua presidenza, Morales non sarà privato dell'opportunità di condurre un lavoro politico e sarà ancora richiesto dal popolo della Bolivia.

Le dimissioni di Evo Morales

Alle elezioni presidenziali del 20 ottobre in Bolivia, Evo Morales ha vinto il primo turno, ma il suo principale rivale, Carlos Mesa, non ha riconosciuto il voto. Domenica scorsa, le forze armate della Bolivia hanno esortato Morales a dimettersi per garantire stabilità nel paese, dopo di che ha annunciato le sue dimissioni. Si è anche dimesso l'intero vertice del paese, l'opposizione è stata adottata dal vicepresidente del Senato. Un certo numero di paesi - Venezuela, Cuba, Messico - hanno dichiarato che si è verificato un colpo di stato in Bolivia.