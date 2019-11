Elezioni politiche in Spagna, affluenza in calo

In Spagna si registra un'affluenza in calo rispetto al voto della primavera scorsa: alle 14 dell'orario locale si è presentato alle urne il 37,83% degli aventi diritto, dato di 3,6 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione dello scorso aprile, riporta El Pais.

Affluenza in calo anche in Catalogna, regione dove nell'ultimo periodo si sono svolte numerose manifestazioni di protesta degli indipendentisti dopo le condanne dei politici che avevano organizzato il referendum secessionista. Alle 14, nella regione di Barcellona era andato a votare il 40,6% degli elettori, il 3% in meno rispetto alle elezioni del 28 aprile scorso. Nonostante tutto, alla luce delle nuove agitazioni promesse dagli indipendentisti, la giornata elettorale in Catalogna sta scorrendo in modo tranquillo, solo con piccoli incidenti subito rientrati prima dell'apertura dei seggi, secondo il quotidiano locale La Vanguardia.

L'umore degli elettori spagnoli

I corrispondenti dell'edizione in lingua spagnola di Sputnik (Sputnik Mundo) hanno intervistato presso i seggi la gente arrivata per votare.

"Siamo in cattive mani. Non siamo nelle mani di persone competenti e rispettabili," ha dichiarato un anziano elettore.

“Estamos en malas manos, no estamos en manos de gente competente, de gente seria”, dicen los ciudadanos después de votar este #10N #eleccionesgenerales10N #Elecciones10N pic.twitter.com/H0AYhMZNgg — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 10, 2019

​"La verità è che non cambia nulla, tutto resta com'era. (...) Dicono sempre che faranno e faranno, ma quando sarà il momento, non accadrà nulla delle promesse," il parere di un'altra elettrice.

— Cosa si aspetta da queste elezioni?

— Vogliamo un governo che finalmente inizi a fare qualcosa; che ci tirerà fuori da questa stagnazione in tutti i settori. Occorre semplicemente che il Paese inizi finalmente a funzionare.

— Nutre qualche speranza che qualcosa cambierà?

— Sì. Non vedo l'ora. Do il mio voto solo per questo.

Así transcurre la jornada electoral en #Sevilla La gente espera algunos cambios en el país para combatir el “paro tremendo” #Elecciones10N #10N #EleccionesNoviembre2019 pic.twitter.com/sEowUzKEtr — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) November 10, 2019

​Un osservatrice del Partito Socialista ha notato un calo dell'affluenza, in linea con le attese.

"Nelle prime ore di votazione, era particolarmente evidente," ha affermato.