Russia avvia sviluppo di missili a medio e corto raggio in risposta speculare ad azioni USA - Lavrov

La Russia ha avviato lo sviluppo di missili a corto e medio raggio come risposta speculare alle azioni statunitensi, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla conferenza per la non proliferazione (di armi nucleari) a Mosca.

"Dal momento che gli Stati Uniti hanno già iniziato a realizzare missili terrestri a corto e medio raggio, noi, come annunciato dal presidente Vladimir Putin, agiremo in modo speculare", ha detto Lavrov.

"Allo stesso tempo, al fine di mantenere una finestra di opportunità per trovare soluzioni per il sostegno e la prevedibilità nel settore missilistico, la Russia ha deciso di non sostituire i sistemi (missilistici) a medio e corto raggio terrestri fino a quando una simile classe di missili di fabbricazione americana non verrà dispiegata in una regione", ha detto il Ministro russo.