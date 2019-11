Bloomberg si candida per le presidenziali Usa 2020

Michael R. Bloomberg pronto a scendere in campo contro Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali in Usa del 2020. Secondo lui, Biden è debole e Sanders e la Warren non possono farcela.

Il magnate delle comunicazioni Michael R. Bloomberg ci pensa da settimane e ora una sua candidatura per le presidenziali Usa 2020 sembra essere una decisione ormai presa.

L’ex sindaco di New York che ha guidato “La grande mela” per due mandati quando era un repubblicano, ora vorrebbe presentarsi alle primarie dei democratici di cui è un iscritto, per concorrere alle elezioni presidenziali e diventare il 46° presidente degli Usa.

Non la prima volta per Bloomberg, già nel 2016 aveva annunciato una sua possibile candidatura, da indipendente, mettendo a disposizione della sua mai fatta campagna un miliardo di dollari di potenza elettorale. Ci ripensò perché Hillary Clinton risalì nei sondaggi, ma questa volta non c’è nessuna Clinton e Bloomberg è convinto che l’ostinato Bernie Sanders (lo ricordiamo come sfidante di Hillary Clinton nel 2016) non potrà competere contro Trump.

Il conservatore liberale è convinto che neppure Elizabeth Warren, la più probabile candidata democratica a sfidare Trump, potrà farcela. E Joe Biden? “Debole”, per Bloomberg.

A breve la candidatura di Bloomberg

La sua candidatura è data come imminente. Dovrebbe farlo in Alabama dove i termini per entrare in gara scadono venerdì.

Facebook a difesa di Bloomberg?

Quasi una coincidenza, Facebook ha annunciato che ha già un piano contro la disinformazione e le potenziali interferenze nella prossima campagna presidenziale.

“Abbiamo la responsabilità di fermare ogni abuso e interferenza sulla nostra piattaforma”, ha detto un portavoce del social network.