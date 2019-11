Cina, Di Maio siederà al tavolo con i capi di Stato

Il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio ha ricevuto l'invito personale di Xi Jinping per partecipare alla cena riservata a capi di Stato e governo. Di Maio si trova in Cina per il China International Import Expo.

In via del tutto esclusiva il ministro degli Esteri italiano siederà accanto ai leader mondiali, nella cena di apertura della seconda edizione del CIIE, che Pechino ha riservato ai premier accorsi nel Paese per l'esposizione internazionale delle importazioni. Al tavolo siederà anche il presidente francese Emmanuel Macron.

Di Maio è arrivato questa notte a Shangai per partecipare al CIIE. "Siamo qui", ha scritto in un post su Instagram, "per sostenere la nostra industria e i nostri ingegni". In mattinata ha incontrato il suo omologo, Wang Yi.

Il mercato cinese è una grande opportunità per il made in Italy, perché "circa un terzo del Pil italiano è frutto dell'export, ma solo una percentuale bassissima di aziende, più o meno il 4%, esporta regolarmente, quindi i margini di ampliamento sono enormi - scrive il ministro degli Esteri in un post di Facebook - l'Asia, e la Cina in particolare, sono mercati in cui ogni anno cresce la domanda di prodotti di alta qualità, perché il benessere economico aumenta".