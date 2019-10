Umbria, al via il voto per le regionali

Seggi aperti in Umbria per le elezioni regionali. Sono 700 mila i cittadini chiamati a votare, 8 candidati a presidente e 19 liste elettorali.

Hanno avuto inizio alle 07.00 le operazioni di voto in Umbria. I 1005 seggi allestiti resteranno aperti sino alle 23, ora in cui avrà inizio lo spoglio. Si vota per eleggere il Presidente dellaGiunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura, che resterà in carica sino al 2024.

Oltre 700.000 cittadini umbri andranno a votare, per 19 liste che sostengono 8 candidati presidenti. L'appuntamento elettorale in Umbria arriva con un anno di anticipo, a causa delle dimissioni Catiuscia Marini (PD). Le consultazioni saranno un primo test per il paese, un termometro politico per misurare il consenso degli italiani dopo la tempesta di agosto.

Ma sarà anche un test per la nascente alleanza PD e M5S, che farà il suo debutto in Patto Civico. Una alleanza a doppia conduzione, siglata anche da LeU. Restano fuori le altre forze di centro-sinistra.

Il centrodestra invece si presenta in maniera compatta, testando la nuova coalizione Lega - FdI - FI, come annunciato dal palco di Piazza San Giovanni lo scorso 19 ottobre.