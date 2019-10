Sondaggi, cosa pensano gli italiani dei leader politici?

Gli italiani non risparmiano mai critiche a niente e nessuno, men che mai quando si parla di politica. E così può apparire anche sin troppo scontato quanto emerge dal sondaggio realizzato da Ipsos sul gradimento dei leader politici, che delinea una condivisa e trasversale insoddisfazione verso i rappresentanti del popolo.

L'ego di Conte

A partire da Giuseppe Conte, che nei sondaggi degli ultimi mesi sembrava galoppare il consenso, adesso, agli occhi del 52% degli italiani appare come un leader troppo pieno di sé. Infatti più della metà degli intervistati, alla domanda “A suo parere come si sta muovendo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in questi giorni di tensione tra le forze di maggioranza?”, ha risposto che il premier sta “sopravvalutando la propria forza e rischia di dover fare marcia indietro sulle sue prese di posizioni”.

Una minoranza, il 35% ritiene che l’inquilino di Palazzo Chigi “sta dimostrando di essere un vero leader politico, capace di imporre la propria linea”. Il restante 13% non commenta.

La fiducia in Renzi

Non sembra godere di molta fiducia Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Secondo l'85% degli intervistati l'ex premier italiano sta lavorando “soprattutto per se stesso e il proprio futuro politico”. Solo l’8% ripone fiducia in Renzi e ritiene che stia operando “soprattutto per il bene del Paese”. Il 7% degli intervistati non risponde.

Il centrodestra, qualcosa di vecchio

Neppure Matteo Salvini nelle ultime settimane premiato dai sondaggi, ne esce bene. Alla domanda “Vedere Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi schierati assieme su un palco, a lei personalmente dà l’impressione…?” il 66% degli intervistati risponde "Di qualcosa di vecchio". Positiva la valutazione per il 27% degli elettori, che vedono nel patto Salvini, Meloni e Berlusconi "qualcosa di nuovo". Mentre il restante 7% non si esprime.