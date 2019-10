Luigi Di Maio al giornalista: “Amici con Salvini? Assolutamente no”

Luigi Di Maio, ospite del programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’ di Rai Radio 1, riguardo il rapporto di amicizia attuale con Matteo Salvini risponde: “Siamo rimasti amici con Salvini? Assolutamente no”.

A incrinare l’amicizia politica la crisi di governo di mezza estate innescata dalla Lega.

“Una delle basi dell’amicizia è la lealtà. Quindi, credevo ci fosse lealtà e invece non c’è stata. Qualcuno mi dice che sono stato ingenuo. Io preferisco passare per brava persona che per furbo. Ho creduto ci fosse lealtà quando dicevano ‘non cade il governo’.”

Riguardo poi alle elezioni in Umbria di domenica 27 ottobre Di Maio aggiunge: “Poi siamo in una situazione surreale per cui dicono ‘vinciamo in Umbria e andiamo al governo’. Ma tu ci stavi al governo...”.

E riguardo alla suggestione che continua a circolare secondo cui Salvini voleva Di Maio premier aggiunge: “Questo è uno dei paradossi, forse tornando sobrio da Papeete… Io sono profondamente orgoglioso di avere un presidente del Consiglio come Giuseppe Conte”.

E a proposito del rapporto con il presidente Conte: “Ogni volta che faccio qualcosa c’è sempre un retropensiero. Io geloso? Sono geloso della mia fidanzata”.

#ugdp @luigidimaio @GiuseppeConteIT ha portato nella politica un modo di comunicare pacato, forbito ed elegante. Ho detto a @realDonaldTrump #Trump che da quando ha chiamato @GiuseppeConteIT ‘Giuseppe’ ora lo chiamano tutti in questo modo... pic.twitter.com/DBIult5gJK — Un Giorno da Pecora (@1giornodapecora) October 25, 2019

​E sulla fidanzata: “Spio il telefonino? Mai fatto. Lei mi spia? Ma vi pare che spia il cellulare del ministro degli Esteri?!”.

Sullo sciopero di oggi scherzando dice: "questa storia che alcuni sindacati facciano sempre sciopero il #venerdì mi sembra un po’ sospetto…".

E poi un giro di mojito: “fino al terzo il governo regge, dal terzo in poi…”.