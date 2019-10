Elezioni in Umbria. Pd e M5s presentano la Manovra in Umbria a sostegno di Bianconi

Mgs, Pd e Leu presentano la manovra a Narni in un evento a sostegno del candidato Bianconi alla elezioni regionali in Umbria. LA battuta di Di Maio: ”Nicola, ci hai già abbandonato?”

Ampiamente annunciato l’evento di presentazione della manovra economica 2020 da parte del governo giallorosso, che si è svolto oggi a Narni. Un avvenimento che è stato l’occasione per sostenere tutti insieme la candidatura di Vincenzo Bianconi come presidente della Regione Umbria.

Oggi, infatti, è l’ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni in Umbria e tutta la squadra di governo, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro Luigi Di Maio, il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il ministro Roberto Speranza, hanno voluto metterci la faccia.

Qui non è in gioco solo la “poltrona” come presidente della Regione Umbria, ma una nuova alleanza regionale e nazionale tra due forze politiche che si sono fatte la guerra da sempre.

Giuseppe Conte guarda a lunedì, al giorno dopo le elezioni: “Per me da lunedì non cambia nulla, io ci sono per voi e per l’Umbria. Ci saremo anche dopo, dopo questa competizione elettorale”.

Conte sembra volersi mettere al riparo da un eventuale esito negativo delle elezioni in Umbria, che potrebbe creare fibrillazioni nel governo.

Elezioni in Umbria. Vincenzo Bianconi il candidato civico

Vincenzo Bianconi è il candidato civico del Pd, M5s, e di Leu, che si è presentato senza loghi di partito. Tuttavia non va dimenticato che la giunta regionale decaduta era espressione del Pd ed è stata travolta dallo scandalo sanità Umbra che ha portato all’arresto del segretario regionale del Pd Gianpiero Bocci, e ha coinvolto anche l’ex presidente della Regione Catiuscia Marini (Pd).

Una strada tutta in salita per il centro sinistra, ma dal palco di Narni, dove mancava solo Renzi che con Italia Viva non ha potuto presentarsi alle elezioni regionali, Bianconi sprona i suoi a “cambiare la storia”, probabilmente proprio a partire dalla sanità umbra.

La battuta di Di Maio a Zingaretti: “Già ci abbandoni?”

Dopo lo show Conte, Di Maio, Bianconi e Zingaretti visitano Narni e si fermano a prendere un caffè. Di Maio si guarda intorno e vede che l’alleato Zingaretti si è allontanato, già pronto per fare visita allo stabilimento dell’acqua Rocchetta. ”Nicola, ci hai già abbandonato?” scherza Di Maio con un sorriso rivolto a Zingaretti, intanto tornato sui suoi passi.