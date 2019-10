Baghdad annuncia azione legale contro Usa dopo trasferimento truppe in Iraq dalla Siria

Secondo vari rapporti, fino a 100 mezzi militari statunitensi hanno lasciato il territorio siriano per evitare di ritrovarsi in mezzo all'offensiva delle forze turche.

Il premier iracheno Adil Abdul-Mahdi ha ribadito oggi che Baghdad non aveva concesso agli Stati Uniti l'autorizzazione per trasferire i suoi soldati dalla Siria sul territorio dell'Iraq, minacciando un'azione legale internazionale sulla questione.

La dichiarazione arriva poco dopo il giorno in cui il ministro della Difesa Najah Hassan Ali Shammari aveva affermato che le truppe statunitensi ricollocate dalla Siria avrebbero lasciato l'Iraq entro quattro settimane, trasferendosi in Kuwait o in Qatar.

Washington ha deciso di ritirare i propri soldati dalla Siria settentrionale e trasferire le sue truppe in Iraq, mentre l'esercito turco dava la caccia ai combattenti curdi delle forze democratiche siriane appoggiate dagli USA. Secondo Ankara, fanno parte del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), che la Turchia considera illegale secondo le sue leggi e lo cataloga come organizzazione terroristica.

Ritiro soldati Usa da Siria

Nel dicembre 2018 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato la fine della fase attiva dell'operazione contro i terroristi in Siria e la distruzione del loro "Califfato". Conseguentemente ha annunciato il ritiro delle truppe americane dal Paese, il cui numero era stimato in circa 2mila. Lunedì Trump ha confermato che dopo il ritiro delle truppe dal nord-est della Siria, nel Paese mediorientale rimarrà solo un piccolo contingente a sud. In precedenza è stato riferito che si tratta del presidio di al-Tanf a ridosso dei confini di Siria, Giordania ed Iraq. Secondo i media, stiamo parlando di circa 150 militari.