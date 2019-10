Salvini tuona "Governo squallido" e annuncia una contro-manovra taglia-tasse

"Squallido" così il leader della Lega definisce le tensioni in seno al Governo sulla manovra e annuncia una contro-manovra che il suo partito porterà in aula per "limitare i danni"

L'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini, annuncia che la Lega si sta "preparando a limitare i danni", proponendo una "contro-manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo". E non risparmia colpi alla maggioranza e agli ex alleati: "Questi sono al governo da un mese, si stanno scannando sulle tasse, sulle pensioni e sulle poltrone. È squallido, fossimo in un Paese normale ci sarebbero manifestazioni ben più grandi di quella enorme che abbiamo fatto noi".

"Ci vanno di mezzo gli italiani. - continua Salvini - Se Di Maio litiga con Conte, Conte litiga con Renzi, Renzi litiga con Zingaretti che litiga con se stesso, ci vanno di mezzo gli italiani".

In meno di due mesi questo governo abusivo è riuscito a:

- Litigare un giorno sì e l'altro pure;

- Triplicare gli sbarchi;

- Proporre tasse su affitti, bibite zuccherate, diesel, plastica, contante

Sul leader di Italia Viva, con cui va avanti un botta e risposta dopo il "match" disputato nel salotto di Vespa, dice: "Da Matteo Renzi mi aspetto di tutto e di più: uno che porta a casa dei ministri e il giorno dopo fonda un nuovo partito e porta via i ministri al suo vecchio partito, è uno da cui non ci si può aspettare nulla di normale".

Mai con il PD

"Non ho bisogno di firmare fogli per dire che col Pd non governerò mai - precisa - coi Cinque Stelle ci abbiamo provato ma è finita come è finita. Quando io dico mai col Pd, pratico il mai col Pd". Infine lancia la ‘Coalizione degli italiani' contro il governo della "coalizione Ursula": "Ormai tutti hanno capito che il nuovo governo è nato su input di Bruxelles, Berlino e Parigi. E' giusto avere buoni rapporti con tutti però l'Italia è l'Italia, non siamo alle dipendenze di nessuno. Questa è la grande differenza tra chi mette gli italiani al primo posto e chi vaneggia di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero".