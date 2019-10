Salvini risponde a Renzi: "è un cacciatore di poltrone"

"Un pallone gonfiato, un ladro di democrazia che probabilmente non lo vota più nemmeno suo padre", così, durante un comizio a Todi, Matteo Salvini ha replicato all'omonimo avversario, che più volte lo ha chiamato in causa davanti alla platea della Leopolda.

E poi, sulla battuta di Renzi, che aveva ironizzato sulla pettinatura del leader del Carroccio, replica "Cosa ha che non va la mia pettinatura? Non gli piace il ciuffo? Renzi non esiste, non lo commento, non è un mio problema. Dica quello che vuole. Ha creato un governo e sta insultando Pd e M5s ogni giorno, è un pallone gonfiato, ha il 3% dei voti, è un cacciatore di poltrone".

E infine, rispondendo alla domanda di un giornalista, su una futura convergenza con Italia Viva: "Io al governo con Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai nella vita".