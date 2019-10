Italia Viva, alla Leopolda svelato il simbolo del nuovo partito di Matteo Renzi

Un gabbiano stilizzato, con sfumature di colore che vanno dal fucsia al giallo passando per l'arancione, che si erge sulla scritta Italia Viva, con la prima parola a tinte blu e la seconda ancora una volta sul fucsia. In basso, poi una fascia che riprende i colori del gabbiano.

E' questo il nuovo simbolo di Italia Viva, il nuovo partito fondato da Matteo Renzi, scelto attraverso un'iniziativa di voto online, promossa dallo stesso ex premier su Facebook.

Si tratta di una delle tre opzioni che i simpatizzanti di IV avevano proposto, prima che il 10 ottobre fosse lanciata la consultazione.

"Non so se c’è un leader, so che c’è una squadra che farà dell'Italia un posto più bello", ha dichiarato Renzi al momento della rivelazione del simbolo.

Il leader di IV ha poi firmato l'atto costitutivo del movimento, che ha poi spiegato: "Prendo la tessera numero uno di Italia Viva perché voglio avere la firma di Teresa Bellanova. Stamattina abbiamo piantato un albero per la prima tessera, saremo il partito degli alberi, non quello delle tessere. Da questo momento via alle danze e potete iscrivervi online".

La decima edizione della Leopolda

Oggi si conclude la decima edizione della Leopolda, la kermesse organizzata ogni anno da Matteo Renzi e dai suoi nel capoluogo fiorentino.

Venerdì, nel giorno di apertura della convention, l'ex premier ha rassicurato il governo sul sostegno di IV al governo, chiarendo che "se dopo un mese uno lo fa cadere lo ricoverano per schizofrenia".