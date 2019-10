L'orgoglio italiano si riunisce a Roma, ma Meloni non gradisce il simbolo della Lega

La manifestazione, in programma per le 3 di questo pomeriggio in piazza San Giovanni a Roma, ha come scopo quello di contrastare l'operato del governo. Tra i rappresentanti del centrodestra presenti ci saranno i leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Sul palco della manifestazione, che inizierà alle 3 di questo pomeriggio, trionfa lo slogan Orgoglio Italiano, stesso nome dato all'hashtag che ha promosso sui social l'evento organizzato da Matteo Salvini e dal centrodestra per la giornata di oggi in piazza San Giovanni a Roma. Mentre la piazza si riempie di partecipanti, giunti con i pullman da ogni parte d'Italia, spuntano nella piazza numerose bandiere, non solo le tricolore ma anche quelle dei vari partiti di centrodestra.

"Mentre altri stanno barricati nei palazzi, qui in piazza San Giovanni Popolo, Italia Vera" scrive il leader della Lega Salvini in un tweet in attesa dell'inizio dell'evento.

​Nonostante l'unitarietà della manifestazione, che vuole rappresentare il fronte unico del centrodestra impegnato nel contrastare l'operato del governo giallo-rosso, ci sono state delle polemiche di Fratelli d'Italia e Forza Italia che, in vista della manifestazione, avevano richiesto l'assenza di bandiere che contrassegnassero l'appartenenza a l'uno o all'altro partito, per rendere questo evento un raduno di italiani, non di sostenitori dei partiti.

L'unico simbolo che campeggia sull'intero evento è quello della Lega, oltre ai classici slogan del partito come "Prima gli italiani" e "Lega sempre tra la gente", che sono presenti sui maxi schermi e sulle transenne che circondano il perimetro della piazza.

Tante persone in fila per firmare le proposte della Lega per un sistema elettorale maggioritario, per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e l’abolizione dei senatori a vita. E sei sei di Roma firma per chiedere le dimissioni della Raggi. #orgoglioitaliano pic.twitter.com/JDPzbkDHw9 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2019

​La reazione di Fdi ​

"Salvini è il leader del partito che prende più voti, ma poi per fare il leader della coalizione bisogna pure volerlo, e in qualche modo i segnali che arrivano oggi sono un po' distonici, rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato", queste le parole di Giorgia Meloni, in vista dell'evento, dal gazebo di Fratelli d'Italia in Viale Manzoni:

"La nostra gente sta venendo da tutta Italia, è giusto esserci, ma spiace che ci siano solo i simboli della Lega in piazza. Speriamo che il tricolore sia la bandiera più sventolata" aggiunge.

La manifestazione in piazza San Giovanni del 19 ottobre

La manifestazione, in programma per oggi pomeriggio, sabato 19 ottobre, e ideata da Matteo Salvini, rappresenta il tentativo del centrodestra di contrastare le decisioni sulla manovra prese dal governo attuale, con la speranza di tornare al voto. Gl interventi dei tre leader del centrodestra chiuderanno la manifestazione: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni ed infine, quello di Matteo Salvini.

La diretta della manifestazione da Roma