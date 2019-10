Tusk: via libera da leader Paesi Ue su nuovo accordo di Brexit

I 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno approvato l'accordo aggiornato sulla Brexit ed hanno concordato che sarebbe entrato in vigore dal 1° novembre, ha affermato il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, come riportato dalla Bbc.

Parlando dopo la fine dei negoziati definitivi, Tusk ha affermato che è stato possibile raggiungere l'accordo grazie alla "valutazione positiva dall'Irlanda".

Tusk ha affermato che il nuovo accordo garantisce l'integrità del mercato unico, evita il caos e salvaguarda la pace e la stabilità sull'isola irlandese.

Il presidente del Consiglio d'Europa ha dichiarato di essere felice e sollevato dal raggiungimento dell'accordo dopo tante difficoltà, ma allo stesso tempo si sente "rammaricato" in quanto "convinto sostenitore del remain". Ha aggiunto che se il Regno Unito decidesse di ritornare nella comunità europea, le porte dell'Europa "saranno sempre aperte".

Inoltre Tusk ha tenuto aperta la possibilità di proroga dei tempi della Brexit, che eventualmente verrà discussa tra i leader europei.

Il nuovo accordo deve ora ottenere il voto favorevole dell'Europarlamento e del Parlamento britannico.

Soddisfazione Juncker

Il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha espresso la sua soddisfazione per l'intesa raggiunta, ma come Tusk si è detto allo stesso tempo triste per la concretizzazione dello scenario della Brexit, con la perdita del Regno Unito dalla comunità europea.

"Sono felice e sollevato dal fatto che abbiamo raggiunto un accordo, ma sono triste perché la Brexit si concretizza", ha detto.

Alla domanda su quale messaggio avrebbe trasmesso al 48% dei britannici che hanno votato per restare nella Ue, Juncker ha dichiarato laconicamente: "vorrei dire al 48% che avevano ragione."

Nuovo accordo piace all'Irlanda: "obiettivi raggiunti"

Secondo il premier irlandese Leo Varadkar, il nuovo accordo sulla Brexit sancisce la mancanza di controlli alle frontiere terrestri con l'Ulster. "I nostri obiettivi come Paese sono stati raggiunti", ha detto Varadkar citato dalla Reuters.

Anche Salvini plaude l'intesa tra Londra e Bruxelles

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato via social la notizia dell'intesa raggiunta tra Londra e Bruxelles sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. "Complimenti al premier Boris Johnson e al popolo britannico per l’accordo raggiunto sulla Brexit. A Londra, a differenza che in Italia, il voto dei cittadini viene rispettato", ha twittato Salvini.