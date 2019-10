Trump chiede all'Italia di aumentare le spese militari

Durante i colloqui con Mattarella, in visita ufficiale negli Stati Uniti, Trump ha affermato che l'Italia spende solo l'1,1% del suo Pil per la difesa, a fronte dell'obiettivo fissato dagli alleati della NATO di spendere almeno il 2%. Ciononostante Trump ha evidenziato che l'Italia ha accettato di acquistare 90 "nuovissimi splendidi F-35".

Trump ha elogiato gli investimenti reciproci effettuati dall'Italia e dagli Stati Uniti, ma si è lamentato che il deficit commerciale con l'Italia rappresenta circa il 20% dello squilibrio commerciale complessivo statunitense nei confronti dell'Unione Europea.

L'inquilino della Casa Bianca ha detto che potrebbe risolvere il deficit commerciale con l'Unione Europea "istantaneamente, ma sarebbe troppo duro".

Entrambi i capi di Stato hanno preso parte ad una conferenza stampa congiunta a margine dell'incontro allo Studio Ovale,

Mattarella ha affermato che le tensioni commerciali non giovano a nessuno e ha definito i dazi "controproducenti".

Il presidente Mattarella ha inoltre affermato che l'Italia è "profondamente preoccupata" dell'offensiva della Turchia in Siria nord-orientale. Il vicepresidente Mike Pence è partito oggi per la Turchia per cercare di negoziare un cessate il fuoco dopo che le forze turche hanno iniziato le operazioni contro i gruppi armati curdi ed i bombardamenti.

La Turchia ha dato il via all'operazione militare in Siria dopo che Trump ha annunciato il ritiro dei militari americani e il loro trasferimento in una zona sicura.