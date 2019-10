Italia Viva, Renzi invita i simpatizzanti a votare il simbolo: "Decidiamo il logo insieme"

"Sabato alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà presentato alla Leopolda10. Sarà un grande momento di festa. Già, ma quale sarà il simbolo? Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo insieme!"

Con queste parole Matteo Renzi annuncia su Facebook la possibilità per i simpatizzanti di Italia Viva di scegliere il simbolo del nuovo partito politico creato per volere dell'ex sindaco di Firenze, che ha poi allegato l'immagine con "le tre proposte" selezionate "tra le tante arrivate in questi giorni".

Renzi ha inoltre spiegato che il processo di voto sarà estremamente semplice e per chiunque lo vorrà sarà unicamente necessario "andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite".

A votazioni concluse, come precisato dall'ex premier, il simbolo sarà presentato "sabato prossimo alle 18 in punto", durante la decima edizione della Leopolda, che si terrà come al solito a Firenze tra il 18 e il 20 ottobre.

Le tre proposte

Come detto, i votanti potranno scegliere tra tre proposte per il nuovo simbolo di Italia Viva, che avranno come unico comune denominatore la scritta con il nome del partito.

La prima variante presenta uno sfondo tra il rosa e il viola e una scritta bianca e viola chiaro; per la seconda proposta si passa invece ad uno sfondo quasi completamente bianco, con una zona in basso variopinta da una gamma di colori che vanno dall'arancione al viola, mentre in alto sarà presente un gabbiano stilizzato con le stesse tinte mentre la scritta sarà questa volta blu e rosa.

Per la terza ed ultima possibilità, invece, si è pensato ad un qualcosa di più 'classico' con il simbolo totalmente bianco e il nome del movimento ancora una volta blu e rosa.

"Un luogo ricco di partecipazione"

Nel suo post su Facebook Renzi ha sottolineato di aver voluto fortemente la votazione online del simbolo.

""Mi piace l'idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!"