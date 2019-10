Mattarella incontrerà Trump alla Casa Bianca il 16 ottobre

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in procinto di recarsi in visita ufficiale a Washington, dove incontrerà Donald Trump. Lo ha reso noto oggi la Casa Bianca.

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, visiterà gli Stati Uniti la prossima settimana, dove sarà ricevuto dal presidente statunitense Donald Trump.

Il colloquio, in cui saranno discusse le strategie per un ulteriore sviluppo nelle relazioni bilaterali, si svolgerà il 16 ottobre.

“I due leader celebreranno i legami storici forti e duraturi tra Stati Uniti e Italia, che sono la base delle nostre relazioni bilaterali. L'Italia è un importante alleato dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico ed il partner chiave per portare stabilità nella regione del Mediterraneo”, si sottolinea in un comunicato della Casa Bianca.

“Il presidente Trump e il presidente Mattarella discuteranno delle strategie per sviluppare ulteriormente le relazioni di lunga data tra Stati Uniti e Italia, nonché i modi per risolvere i problemi di sicurezza comuni e promuovere la prosperità economica globale”, aggiunge l'ufficio stampa della Casa Bianca, spiegando che Trump “enfatizzerà anche l'importanza della sicurezza dei sistemi di telecomunicazione, in particolare quella collegata al 5G, nonché un commercio equo e reciproco”.

Il primo ottobre scorso il presidente italiano ha ricevuto al Quirinale il segretario di Stato americano Mike Pompeo nell’ambito di un tour di quest’ultimo in diversi paesi europei, in cui ha visitato anche Vaticano, Montenegro, Macedonia del Nord e Grecia. Mattarella e Pompeo avevano discusso delle questioni legate al commercio e alla sicurezza globali.

L’ultimo incontro tra i presidenti di Italia e Stati Uniti si è svolto il 24 maggio 2017 al Quirinale in vista del vertice G7 a Taormina. Mattarella e Trump avevano parlato dell'alleanza tra Stati Uniti e Italia, nonché delle priorità nei settori della cooperazione in materia di difesa e la lotta al terrorismo.