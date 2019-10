Italia 5 stelle, festeggiamenti e malumori per i dieci del Movimento a Napoli

Tra le presenze annunciante anche Beppe Grillo, Davide Casaleggio ed il presidente del consiglio Giuseppe Conte, atteso nel pomeriggio di sabato. I due giorni di festa denominata "Italia 5 stelle 2019" sono stati aperti dall'intervento del presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio, il quale ricorda, dal palco dell'evento nella Mostra d'Oltremare di Napoli, le origini del movimento.

"Iniziamo questa due giorni di festa per i dieci anni del Movimento. Ricordo il primo meetup al quale ho partecipato, a Milano in un bar che non c'è più, e da allora abbiamo fatto passi da gigante. Quel primo meetup era un modo per incontrarsi e discutere delle idee che stavamo portando avanti con il blog. Oggi celebriamo i grandi successi ottenuti e i risultati che vogliamo ottenere nei prossimi anni", queste le parole con cui Casaleggio ha dato il via ai festeggiamenti.

Di fatto sono passati dieci anni dal raduno del movimento a teatro Smeraldo a Milano, dove, come oggi, erano presenti Beppe Grillo, Casaleggio e Roberto Fico.

Noi ci siamo, qui alla Mostra d'Oltremare di Napoli è tutto pronto! La grande famiglia del @Mov5Stelle vi aspetta a #Italia5Stelle!



INFO: https://t.co/gwSU2zbwzq pic.twitter.com/w4upiPTNRv — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) October 12, 2019

​Nonostante il clima di festeggiamenti e i numerosi interventi programmati per le giornate di oggi e domani, c'è nell'aria anche un certo disagio provocato da alcune assenze, tra cui quelle delle ex ministre Barbara Lezzi e Giulia Grillo, non riconfermate, sulle quali Casaleggio commenta: "Grillo e Lezzi? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento".

Alla vigilia della kermesse napoletana del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, intervistato dai giornalisti mentre era a Foglino in visita all'azienda UmbraGroup, aveva dichiarato "A Napoli lanceremo anche nuove riforme per il Paese, abbiamo bisogno di nuove riforme che mettano l'Italia al passo con i tempi".