Ministero Difesa turco comunica l'eliminazione di "174 terroristi" in Siria

In precedenza si parlava di 109 terroristi caduti dall'inizio dell'operazione.

"Nell'ambito dell'operazione "Fonte di Pace", 19 terroristi sono stati uccisi a seguito di un attacco aereo a Ras Al Ain. Pertanto, il numero di terroristi liquidati dall'inizio dell'operazione è di 174", ha twittato il dicastero militare di Ankara.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/Z5BnbWM3NB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

​Il via all'operazione turca in Siria

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha annunciato mercoledì l'avvio dell'operazione militare "Fonte di Pace" in Siria contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) e il gruppo terroristico dello Stato Islamico (Isis, noto anche come Daesh - ndr).

Inoltre il ministero della Difesa ha comunicato ieri sera che è stata avviata l'offensiva terrestre nell'ambito dell'operazione in Siria.

Erdogan minaccia di inondare di profughi l'Europa

Il presidente turco ha fatto sapere all'Unione Europea che se riterrà l'operazione militare in Siria un'occupazione della Turchia, allora aprirà i confini per permettere ai profughi siriani di raggiungere l'Europa.

Ha duramente attaccato quelli che "non hanno mai visto" le forze curde di autodifesa e quelli che "dicono ad Ankara di farsi da parte".