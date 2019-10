Sondaggi politici: Pd sale, Lega scende, M5s solo terzo. Centro destra vince

Quale risultato uscirebbe dalle urne se si andasse a votare oggi? Se lo è domandato La7 commissionando un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani alla società Swg, che ha stilato la nuova classifica dei partiti più votati in Italia.

La Lega di Matteo Salvini resta salda in testa con il 32,3% dei voti, ma perde lo 0,5% rispetto alle precedenti rilevazioni (30 settembre) e perde il 2% rispetto alle elezioni europee 2019. Cresce il Partito democratico senza più Renzi, che passa dal 19,4% al 20% (+0,6%) ma alle europee raccoglieva il 22,7% dei consensi.

Peggio di tutti, in termini di perdita percentuale, il Movimento 5 Stelle che cede l’1,1% passando dal 19,6% di fine settembre al 18,5% odierno, ma recupera consenso rispetto alle europee dove i dati reali lo collocarono al 17,1% (terzo partito in Italia, da primo partito alle Politiche di marzo 2018).

L’Italia Viva di Matteo Renzi, neonata realtà politica frutto di un ennesimo scisma in seno al Pd, sale dal 4,9% al 5,6% con un guadagno in termini percentuali del +0,7%.

Perde un po’ di consensi anche Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che scende al 7,1% dal 7,3%; rispetto alle elezioni europee è però cresciuta (6,5%).

Stabile Forza Italia che sosta al 5%, ma che alle europee del 2019 aveva ottenuto l’8% dei voti reali.

Aumentano i consensi anche nei confronti dei Verdi, che ritornano al 2,3% fatto registrare alle elezioni europee.

Partito Stima 7/10/2019 Stima 30/9/2019 Trend Lega 32,3% 32,8% -0,5% Partito Democratico 20% 19,4% +0,6% Movimento 5 stelle 18,5% 19,6% -1,1% Fratelli d'Italia 7,1% 7,3% -0,2% Italia Viva di M. Renzi 5,6% 4,9% +0,7% Forza Italia 5% 5% invariato

Movimento 5 Stelle penalizzato da Renzi e Pd

Sommando il guadagno in termini percentuali dei consensi dati dagli italiani al partito di Renzi e al Pd di Zingaretti, è evidente come le due forze politiche abbiano eroso il consenso dei cittadini nei confronti del Movimento 5 Stelle guidato da Luigi Di Maio.

Il patto tra Pd e M5s siglato per la guida del Paese con il Conte bis, sembra quindi giovare al centro sinistra che sta riportando su di sé quel consenso popolare che non aveva ottenuto durante le Politiche del 2018.

Il Centro destra al governo del Paese

Matteo Salvini, che ad agosto aveva innescato la crisi di governo contro il M5s, avrebbe voluto le elezioni proprio in questo mese di ottobre. Aveva probabilmente fatto bene i conti, perché il Centro destra unito avrebbe vinto con il 44,4% dei consensi. O forse anche più dal momento che il consenso personale di Matteo Salvini come uomo politico, ha perso smalto negli ultimi tempi proprio per non esser riuscito nell’intento di riportare gli italiani al voto.