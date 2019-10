Sondaggi, Lega primo partito ma Giorgia Meloni piace più di Salvini

I numeri parlano chiaro: Fratelli d'Italia è uscita rafforzata dalla crisi di agosto. In uno scenario politico relativamente stabile, con PD e M5S in un testa a testa per essere secondo partito, il partito di Giorgia Meloni si rivela la vera sorpresa, raddoppiando il suo consenso e diventando la quarta forza politica.

L'ultimo sondaggio dei Demos & PI, pubblicato da Repubblica, consacra Giorgia Meloni leader del centrodestra con il maggiore consenso, dopo aver sorpassato di Matteo Salvini.

In base alle rilevazioni, la Lega continua ad essere il primo partito italiano, con il 30,2%. Il carroccio scende sotto quota 32, perdendo 4 punti rispetto alle europee, ma resta saldamente in testa.

Perde anche il PD che va sotto quota 20, lasciandosi superare dal M5S in recupero (20,6% rispetto al 17,1% delle europee). I dem, dopo lo strappo di Renzi, vanno a 19,1%, perdendo 3,6 punti e avvicinandosi così alle percentuali ottenute nelle elezioni politiche del 2018 (18,7% dei voti). Il partito di Renzi, Italia Viva, però non decolla: a 3,9% perde gli 0.4 punti iniziali ed è la sesta forza politica.

Boom di Fratelli d'Italia, che con l'8,5% dei consensi si avvia verso il traguardo di una percentuale a due cifre, mentre Forza Italia si accomoda al quinto posto con un modesto 6,1%. Leu, Europa verde e +Europa gravitano attorno a un 2%, che non permetterebbe il superamento della soglia di sbarramento, se si andasse ad elezioni anticipate.

Il consenso dei leader

Nonostante la fine della luna di miele del governo giallorosso, il premier Conte si conferma come leader con maggior consenso (53%), seguito da Giorgia Meloni, 43%, e Matteo Salvini che passa dal 46 al 42%. In calo anche Matteo Renzi che passa dal 25% al 22%.