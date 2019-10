Pubblicata online la 'Carta di Firenze' il documento programmatico degli scettici grillini

Nel giorno del decimo anniversario della fondazione, il Movimento Cinque Stelle ha pubblicato sul web la 'Carta di Firenze', redatta nel meeting tenutosi domenica scorsa nel capoluogo toscano, durante il quale alcuni 'scettici' del partito si sono riuniti per elaborare un documento da sottoporre ai vertici grillini.

"ll nostro cuore batte ancora per il Movimento 5 Stelle. Siamo quelli che da sempre sotto la bandiera del Movimento parlano con le persone per la strada, con la pioggia o con il sole cocente, mettendoci al servizio delle nostre comunità ai banchetti e nelle piazze", così si apre il documento che, criticando duramente la 'metamorfosi' del movimento in questi suoi primi dieci anni di vita, invita i leader ad iniziare un processo di cambiamento che possa portare ad "un nuovo rinascimento 5S", privo di scissioni e correnti.

Per gli autori della Carta, il movimento è venuto meno alle promesse fatte in nome di una "fraintesà responsabilità di governo" che ormai non può più essere ignorata, con gli stessi italiani che lanciano "sia per strada che sul web accuse sempre più sferzanti"

Quattro proposte concrete

Quattro i capisaldi del nuovo documento programmatico grillino, contenute in cinque paragrafi e riassumibili in più democrazia, abolizione del capo politico, passaggio della proprietà della piattaforma Rousseau al M5S e miglioramento di 'Tirendiconto', il portale attraverso il quale i deputati grillini tengono al corrente delle proprie spese.