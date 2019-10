Putin rivela argomenti dell'incontro con presidente iraniano Rouhani

"Parleremo di questioni bilaterali, del piano d'azione globale congiunto, della situazione nella regione mediorientale, compresa la Siria", ha detto Putin in un incontro con Rouhani a Yerevan a margine del vertice dell'Unione Economica Eurasiatica.

Il leader russo ha osservato che i presidenti dei due paesi si incontrano regolarmente, ma alla luce dell'evoluzione della situazione nella regione, nonché dei legami bilaterali, "c'è sempre qualcosa di cui parlare e qualcosa di cui discutere".

"Sono lieto di notare che sono in corso lavori comuni per coinvolgere l'Iran ai lavori dell'Unione Economica Eurasiatica. Sono fiducioso che di questo lavoro beneficeranno i nostri Paesi. Si basa sui principi fondamentali del diritto internazionale e sulle disposizioni di base dell'Organizzazione Mondiale del Commercio", ha affermato Putin.

Rouhani a sua volta ha dichiarato: "fortunatamente le relazioni bilaterali progrediscono e, anche se ci incontriamo ogni settimana, avremo sempre qualcosa di cui parlare". Ha aggiunto che rispetto alla lunga storia delle relazioni tra Russia e Iran, le parti "hanno raggiunto un livello di franchezza senza precedenti".

Rouhani ha detto che ha in programma di discutere di questioni internazionali con Putin, nonché delle questioni delle relazioni bilaterali. "Entrambi i nostri Paesi si trovano in una regione sensibile e, sfortunatamente, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad eventi negativi. Il nostro obiettivo finale sono la pace, la stabilità e la sicurezza", ha aggiunto Rouhani.

Più tardi, in risposta a una domanda sul fatto che i presidenti dei due paesi abbiano in programma di discutere della situazione relativa agli attacchi alle infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: “La situazione nello stretto di Hormuz si discute, in generale il contesto in una regione piuttosto tesa".