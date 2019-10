Altri 8 paesi UE si uniscono a sistema INSTEX per aggirare sanzioni contro Iran

Otto paesi dell'UE hanno aderito a INSTEX, il meccanismo istituito per commerciare con l'Iran aggirando le sanzioni statunitensi, e altri due ne seguiranno, secondo un assistente della rappresentante diplomatica UE Federica Mogherini.

“A parte i tre paesi che hanno creato il meccanismo - Francia, Germania e Gran Bretagna - altri otto Stati membri dell'UE hanno deciso di aderire. Due altri paesi dovrebbero seguire le loro orme ”, ha detto lunedì Nathalie Tocci, aiutante di Mogherini, a margine dell'incontro del Valdai Club a Sochi.

Mentre Tocci non ha menzionato i paesi che hanno aderito al meccanismo, Svezia e Belgio hanno entrambi dichiarato di voler aderire e la partecipazione è stata aperta a tutti i paesi dell'UE a giugno, cinque mesi dopo la creazione del meccanismo.

All'inizio di questo mese, il politico iraniano Mucteba Zunnur ha dichiarato che l'UE aveva promesso di contribuire con $15 miliardi a INSTEX e ha promesso in cambio di riprendere a rispettare all'accordo nucleare PACG se il denaro fosse stato ricevuto entro la fine dell'anno. L'UE non ha avuto risposta ufficiale alla sua richiesta.

La scorsa settimana il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei ha chiesto agli iraniani di smettere di "sperare sugli europei" la scorsa settimana, criticando i partner europei del paese per non aver fatto la loro parte nel cercare di salvare l'accordo dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato e reintrodotto unilateralmente le sanzioni l'anno scorso. L'Iran si è gradualmente ritirato dalle disposizioni dell'accordo con il passare dei mesi con ciò che considera un'azione insufficiente da parte degli europei, ma ha sottolineato che potrebbe invertire la rotta se l'Europa dovesse fare un passo avanti per salvare l'accordo.