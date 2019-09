Trump suggerisce arresto per alto tradimento del presidente commissione per servizi segreti

Durante un’udienza alla Camera giovedì scorso, Schiff ha fornito la sua interpretazione della controversa conversazione telefonica di Trump del 25 luglio con il presidente ucraino Vladimir Zelensky. In seguito ha ammesso che la sua lettura della trascrizione doveva essere in parte una "parodia".

Il presidente Donald Trump lunedì ha intensificato le sue critiche contro il presidente del comitato d'intelligence della Camera degli Stati Uniti Adam Schiff e ha suggerito che il legislatore dovrebbe essere arrestato per alto tradimento.

Domenica, Trump ha chiesto al deputato Schiff di dimettersi dall'incarico, accusandolo di aver deliberatamente modificato la trascrizione della telefonata di Trump a luglio con il presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Trump aveva anche precedentemente chiesto che Schiff venisse indagato per la sua lettura "fittizia" delle sue conversazioni telefoniche con Zelensky.

Il tentativo d'impeachment di Donald Trump

In precedenza, i democratici avevano aperto un'inchiesta d'impeachment contro il presidente Trump, sostenendo che questo avesse fatto pressioni sul presidente ucraino Vladimir Zelensky per danneggiare il suo rivale politico, il democratico Joe Biden.

Inoltre i dem hanno accusato la Casa Bianca di aver tentato di limitare l'accesso alla trascrizione di una delle conversazioni, durante la quale Trump avrebbe presumibilmente fatto pressioni su Zelensky affinché indagasse sull'ex vicepresidente Joe Biden.

Il figlio di Biden era nel consiglio di amministrazione della società del gas Burisma, indagata per corruzione e di proprietà di un oligarca ucraino. Mentre Trump ammette di aver discusso di Joe Biden con il presidente ucraino, nega di aver cercato di fargli pressioni.

La trascrizione della telefonata Trump-Zelensky

A seguito delle accuse, la Casa Bianca alla fine ha rilasciato la trascrizione non modificata della conversazione telefonica.

Sebbene la trascrizione riveli che Trump abbia effettivamente chiesto a Zelensky di "indagare" su Biden, che nel 2016 aveva fatto pressioni su Kiev per licenziare l'avvocato che indagava su suo figlio per sospetti di corruzione, la registrazione non mostra che Trump abbia apertamente minacciato di trattenere l'assistenza finanziaria dell’Ucraina.

Tuttavia, i democratici accusano Trump di usare il suo potere per ottenere prove contro il suo potenziale concorrente nelle presidenziali del 2020.