Mosca accusa Washington di fomentare una guerra di visti

"Relativamente alla questione se ci organizzeremo per una guerra di visti, sapete, questa guerra è già in corso e gli Stati Uniti l'hanno scatenata", ha sottolineato il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov in un'intervista con la rivista International Life.

Il diplomatico ha osservato che la Russia più di una volta ha suggerito ai partner americani di accordarsi, piuttosto che agire secondo "il principio dell'occhio per occhio, dente per dente".

"Finora non funziona. Evidentemente quelli che definiscono le priorità e determinano la politica russa negli Stati Uniti sono altri. Apparentemente si limitano a cercare di parlare con noi da una posizione di forza, ma l'inevitabilità del fallimento di questa linea è stata a lungo compresa da tutti", ha spiegato.

Ryabkov non ha specificato se la reazione russa possa essere speculare o meno. "Dopotutto non è stata una provocazione contro cittadini russi, è una dimostrazione di totale negligenza dell'organizzazione stessa, che si trova a New York, negli Stati Uniti", ha concluso riferendosi all'Onu.

Caso dei visti negati

In precedenza la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva segnalato che alcuni membri della delegazione russa, che avrebbero dovuto partecipare ad eventi relativi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, non hanno ricevuto il visto d'ingresso statunitense per "motivi tecnici".

Il dicastero diplomatico russo ha accusato gli Stati Uniti di non aver adempiuto agli obblighi diretti delle Nazioni Unite, mentre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha definito vergognoso il rifiuto di rilasciare i visti ai diplomatici della delegazione russa.