La manifestazione dell'opposizione a Mosca

Nella capitale russa è in corso una manifestazione dell'opposizione lungo il Prospekt Akademika Zakharova.

Secondo gli organizzatori della manifestazione, l'evento odierno è a sostegno degli imputati nei vari procedimenti penali avviati per le manifestazioni di protesta non autorizzate avvenute nella capitale russa durante l'estate prima delle elezioni amministrative. Allo stesso tempo va rilevato che i processi contro alcuni imputati per violenza contro le forze dell'ordine e disordini sono stati sospesi.

Gli organizzatori hanno esortato via social la gente a scendere in piazza per sostenere quelli che sono stati arrestati durante e dopo le proteste di Mosca di questa estate.

"Manifesteremo per esprimere il nostro disaccordo con le sentenze politiche che i nostri tribunali emettono", hanno scritto gli organizzatori su Facebook.

La manifestazione odierna è stata concordata e autorizzata dalle autorità.