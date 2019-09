Trump svela fino a quanto bloccherà gli aiuti all'Ucraina

Gli Stati Uniti tratteranno i fondi per l'Ucraina fino a quando l'Europa e altri paesi non daranno il loro contributo, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti martedì.

"Sospenderò l’assegnazione di fondi. Ancora una volta li tratterò fino a quando l'Europa e altri paesi contribuiranno ad aiutare l'Ucraina. Perché non lo fanno. Solo gli Stati Uniti. Stanziamo una grande quantità di denaro e chiedo: perché mai?" ha detto all'arrivo presso la sede delle Nazioni Unite di partecipare all'Assemblea Generale.

In precedenza, il Washington Post ha riferito, con riferimento ad alti funzionari dell'amministrazione americana, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al capo a interim dell'apparato della Casa Bianca Mick Mulvaney di bloccare temporaneamente l'assegnazione di aiuti militari all'Ucraina a causa dell'elevato livello di corruzione nel paese. Secondo varie fonti, Trump avrebbe ordinato di bloccare temporaneamente l'assegnazione di circa 400 milioni di dollari di assistenza militare all'Ucraina. L'ordine corrispondente del leader americano, secondo i funzionari, è stato trasmesso al Dipartimento di Stato e al Pentagono a metà luglio circa una settimana prima che Trump avesse avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Vladimir Zelensky.

La successiva decisione della Casa Bianca di sbloccare gli aiuti finanziari sarebbe legata alla minaccia del senatore Richard J. Durbin di congelare $5 miliardi di finanziamenti del Pentagono per il prossimo anno a meno che il denaro per il 2019 non fosse stato stanziato.

Allo stesso tempo, si nota che i fondi sono stati scongelati a causa dell'avvicinarsi della data di fine dell'anno fiscale il 30 settembre: l'amministrazione teme che se il denaro non fosse stato speso, questo avrebbe potuto essere percepito come una violazione della legge.