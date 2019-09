USA non concede visti a funzionari russi per andare ad Assemblea Generale ONU

Lo ha dichiarato a Sputnik il vicecapo del ministero degli affari esteri russo Sergey Ryabkov

"Oggi un inviato-consigliere, vice capo della missione diplomatica in Russia, è stato convocato al Ministero degli Affari Esteri, al quale è stata espressa una protesta ed è stata trasmessa una nota", ha detto Ryabkov.

In precedenza, il presidente della commissione per gli affari esteri del Consiglio della Federazione, Konstantin Kosachev, aveva dichiarato di non aver ricevuto in tempo il visto USA e che non avrebbe potuto partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, dove avrebbe dovuto volare martedì.