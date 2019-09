Trump blocca gli aiuti militari all’Ucraina. Forse per corruzione

In estate Donald Trump ha incaricato il capo ad interim dell'apparato della Casa Bianca Mick Mulvaney di bloccare temporaneamente l'assistenza militare in Ucraina, riporta Wahington Post.

Secondo le fonti di Washington Post si tratta di un importo di circa 400 milioni di dollari. Il giornale statunitense afferma che Trump ha dato l'ordine al Dipartimento di Stato e al Pentagono a metà luglio, una settimana prima della sua conversazione telefonica con il presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Secondo i funzionari dei dipartimenti il presidente ha espresso delle "preoccupazioni" e voleva analizzare come i soldi sarebbero stati spesi.

C’è chi sostiene che tale ordine rappresenti una sorta di strategia di pressione nei confronti di Zelensky.

I senatori repubblicani della commissione per gli stanziamenti del Senato hanno dichiarato il 12 settembre che gli aiuti all'Ucraina sono stati sospesi mentre l'amministrazione Trump cercava di capire se Zelensky, il nuovo presidente del paese, fosse filo-russo o filo-occidentale.

Tra le altre motivazioni per il successivo congelamento dei fondi ci sarebbero le preoccupazioni sulla presenza “di molta corruzione in Ucraina”.

La successiva decisione della Casa Bianca di sbloccare gli aiuti finanziari sarebbe legata alla minaccia del senatore Richard J. Durbin di congelare $5 miliardi di finanziamenti del Pentagono per il prossimo anno a meno che il denaro per il 2019 non fosse stato stanziato.

Allo stesso tempo, si nota che i fondi sono stati scongelati a causa dell'avvicinarsi della data di fine dell'anno fiscale il 30 settembre: l'amministrazione teme che se il denaro non fosse stato speso, questo avrebbe potuto essere percepito come una violazione della legge.