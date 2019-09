Diplomazia estone smentisce dichiarazione su liberazione da nazismo dell'Armata Rossa

A Tallinn sostengono che le informazioni pubblicate da Mosca il 22 settembre sui social network sono "storicamente errate".

"La Repubblica di Estonia non ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale ed ha patito sofferenze sia per la Germania nazista sia per l'occupazione sovietica. L'Unione Sovietica non ha liberato l'Estonia, ma ci ha occupato per quasi cinquant'anni", ha sottolineato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri estone.

In precedenza il ministro degli Esteri estone Urmas Reinsalu aveva dichiarato che Tallinn ha il diritto di chiedere risarcimenti alla Russia per i danni causati dall'occupazione sovietica.

Nel contempo le autorità russe hanno ripetutamente sostenuto l'inammissibilità dei discorsi riguardanti l'occupazione dell'Unione Sovietica degli Stati baltici. In aggiunta il ministero della Difesa russo ha reso pubblici documenti d'archivio in base ai quali gli abitanti estoni avevano aiutato l'Armata Rossa a liberare l'Estonia nel 1944.