Iran disponibile a discutere accordi permanenti con gli Usa

L'Iran è pronto a discutere accordi su base permanente con gli Stati Uniti, tuttavia i corrispondenti negoziati dovrebbero svolgersi nel formato dei Paesi partecipanti all'accordo nucleare, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif in un'intervista con la CBS.

"Siamo disposti a parlare, ma non di qualcosa che funzioni per il prossimo anno e mezzo o cinque anni. Dobbiamo parlare di qualcosa di permanente", ha evidenziato Zarif.

Ha sottolineato che l'Iran considera valido il piano d'azione globale congiunto, firmato anche dagli Stati Uniti nel 2015, ma dal quale gli americani si sono ritirati su decisione del presidente Donald Trump nel 2018.

Rispondendo alla domanda se l'Iran sia disposto ad intavolare negoziati con gli Stati Uniti, Zarif ha osservato che "c'è un luogo per i negoziati" ed ha ricordato che l'incontro a livello ministeriale dei Paesi firmatari l'accordo nucleare si svolgerà mercoledì a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Allo stesso tempo il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che non avrebbe avuto nessun incontro con il segretario di Stato americano Mike Pompeo al di fuori di questo formato, in quanto non vede ragioni.

"Effettivamente al segretario di Stato Pompeo è vietato dalla legge statunitense incontrarmi, perché sono stato inserito nella blacklist", ha osservato Zarif.