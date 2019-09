Di Maio al PD: "La fiducia si dimostra"

Luigi Di Maio chiama il PD alla prova della fiducia. Per capire la solidità del governo, secondo il leader M5S, bisognerà vedere cosa faranno i dem con taglio dei parlamentari, manovra e patto civico in Umbria.

Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo anche al collega Cesare Di Battista che ieri ha definito il PD "il partito più ipocrita d'Europa", ha invitato i suoi ad aspettare, prima di dare giudizi affrettati sul nuovo alleato di governo.

"Qualcuno dice: 'Non vi fidate del Pd, attenti'. Io dico a tutti: la fiducia si dimostra!", ha scritto su Facebook Di Maio in un lungo post nel quale ricordava a tutti gli iscritti M5S dell'appuntamento di oggi su Rousseau, dove si voterà per decidere su un eventuale patto civico con il PD in Umbria.

Secondo il leader M5S, "la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari", tema sul quale i grillini fremono particolarmente, senza naturalmente dimenticare la manovra di dicembre, definita da Di Maio "la vera prova del nove per noi e per questo esecutivo".

Oggi le votazioni su Rousseau per il patto civico col PD

Intanto oggi altra giornata di votazioni su Rousseau, dicevamo, dove gli iscritti certificati M5S saranno chiamati a decidere su un eventuale patto civico con il PD per le imminenti elezioni umbre del 27 ottobre prossimo, dove il movimento ha peraltro già deciso su chi sarà il proprio candidato.

Ieri, infatti, in un'altra votazione la piattaforma grillina ha approvato la candidatura a presidente della Regione Umbria di Stefania Proietti, attuale sindaco di Assisi.

Un candidato ideale, la Proietti, definita da Di Maio "un'amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata".

Se, come avvenuto per il governo nazionale, il popolo grillino dovesse dire sì al patto civico, allora la parola passerà al PD, dal quale il leader M5S si aspetta una risposta in breve tempo "perché non c'è più tempo".