Berlusconi: "Piena sintonia con Salvini" e annuncia Forza italia insieme alla Lega a Roma

Accantonati i toni poco concilianti delle settimane scorse tra i due, Berlusconi e Salvini si sono incontrati oggi a Milano nella residenza del leader di Forza Italia. Dopo l'incontro, definito “cordiale”, hanno concordato di “fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”, come si legge in una nota diffusa dagli azzurri.

“Tutto bene con Salvini, siamo in piena sintonia”, ha assicurato l'ex-Presidente del Consiglio, il quale ha ribadito di voler fare dura opposizione al governo Conte e “chi lavorerà per sostenerlo, lo farà anche contro Forza Italia e ponendosi quindi fuori dai suoi gruppi parlamentari”.

Berlusconi ha anche garantito che con la Lega faranno battaglia comune in tutte le commissioni parlamentari. La Lega auspica un fronte condiviso contro il maggioritario “per combattere gli inciuci”. I due si ritroveranno presto insieme in campagna elettorale per le regionali in Umbria, il voto è previsto per il 27 ottobre.

A suggello della ritrovata concordia, Berlusconi ha fatto sapere che il suo partito sarà presente a Roma il 19 ottobre prossimo alla mobilitazione anti-governativa indetta dalla Lega a piazza S.Giovanni.