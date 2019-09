UE: Gentiloni nuovo commissario agli Affari economici

Si tratta della prima volta che un italiano ottiene il più importante posto della commissione che gestisce finanze comunitarie.

Nel corso delle prossime settimane il Parlamento europeo sarà chiamato a validare la lista della von der Leyen, con audizioni previste per tutti i candidati.

Subito dopo la nomina il neo commissario europeo ha voluto ringraziare Ursula Von der Leyen, dichiarando di volersi impegnare per una crescita economica sostenibile dell'Italia e dell'Europa:

"Ringrazio la presidente Ursula Von der Leyen per l'incarico che mi ha assegnato nella nuova commissione. Mi impegnerò innanzitutto per contribuire al rilancio della crescita e alla sua sostenibilità sociale e ambientale", ha affermato Gentiloni, considerando il suo ruolo "di grande rilievo in un momento cruciale per il futuro dell'economia europea". "Cercherò di onorare l'Italia, il governo che mi ha proposto, lavorando nell'interesse si tutti i cittadini europei", ha aggiunto il neo commissario.

Nei giorni scorsi, dopo essere stato indicato per il ruolo di commissario europeo, l'ex premier si era detto "orgoglioso dell'incarico ricevuto", dichiarandosi pronto a mettersi "al lavoro per una stagione migliore".