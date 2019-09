Renzi: missione ‘bloccare i pieni poteri a Salvini’ è compiuta

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini e il capo dei Fdi Giorgia Meloni sono scesi in piazza a Montecitorio per chiedere le elezioni immediate. Il senatore del Pd Matteo Renzi nel frattempo ha dichiarato che “bloccare i 'pieni poteri' a Salvini era un dovere civile”.

Un mese fa il leader della Lega Matteo Salvini, dopo diverse controversie con il M5s, ha ufficialmente aperto la crisi di governo, affermando che “la maggioraтza non c’è più”. Tra i punti su cui non si è raggiunto un accordo sono stati la Tav e l’autonomia. A quel punto il leader del Carroccio ha invocato le elezioni.

In conseguenza, i Dem e Cinque Stelle hanno annunciato di aver trovato “l’accordo politico”. In quest’ottica il senatore del Pd aveva dichiarato che la nascita del nuovo governo è la sconfitta di Salvini e populismo. Oggi, quando Giuseppe Conte presenta alla Camera il programma del nuovo governo, l'ex premier Dem ha dichiarato che missione di "bloccare i pieni poteri a Salvini" è compiuta.

“Si vota la fiducia al nuovo Governo. A chi ha dubbi ricordo l’alternativa: aumento IVA, Italia isolata in UE, odio verbale via social e nelle piazze/spiagge, spread, opacità russe, saluti romani. Bloccare i “pieni poteri” a Salvini era un dovere civile. Missione compiuta”, ha scritto oggi su Twitter ex premier e senatore del Partito democratico, Matteo Renzi.

Matteo Salvini insieme alla leader dei Fratelli d’Italia, che fin dall’inizio di crisi di governo avevano esortato alle elezioni immediate, hanno invitato i propri sostenitori in piazza Montecitorio per ribadire la necessità di rimettere il destino del Paese nelle mani degli italiani e “dire no al ‘patto delle poltrone’”.

Oggi il premier Conte, che in caso di fiducia guiderà il governo, ha presentato il programma alla Camera. Domani il programma sarà presentato anche al Senato.