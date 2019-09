"No al patto delle poltrone": Lega e FdI oggi in piazza contro il Conte-2 - Video

Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciava il programma del nuovo esecutivo a Montecitorio, fuori dal Parlamento si teneva la manifestazione antigovernativa, annunciata nei giorni scorsi da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

I leader di Lega e Fratelli d'Italia, insieme ad altri esponenti dei due partiti e ad alcuni esponenti del M5S, si sono scagliati contro il cosiddetto "patto delle poltrone".

"L'onore e la dignità di girare a testa alta per Roma e per l'Italia valgono più di mille ministeri. Glieli lascio.", ha esordito Salvini rivolgendosi alla folla e mandandosi in visibilio.

Il leader leghista ha ribadito la necessità di rimettere il destino del Paese nelle mani degli italiani, richiedendo a gran voce nuove elezioni politiche.

© AFP 2019 / Filippo Monteforte Georgia Meloni alla manifestazione antigovernativa, il 9 settembre del 2019

"Possono scappare dal voto per qualche mese ma non possono scappare dal voto all'infinito. E quando gli italiani tornano a votare, vinciamo noi e vincete voi. È la mia parola."

Salvini si è poi rivolto ai giornalisti, schernendo quanti hanno definito la manifestazione "eversiva":

"Mamma mia come siete pericolosi. Quante mamme ci sono in questa piazza? Mamma mia che mamme eversive", ha scherzato Salvini sottolineando che per una volta non abbiamo a che fare con "la piazza dei centri sociali" e che invece ci sono "poliziotti e carabinieri che sorridono insieme a noi".

​Un'accusa di eversività rispedita direttamente al mittente verso quei partiti, il PD e il M5S, che secondo Salvini non hanno permesso lo svolgimento di nuove votazioni:

"Dicevano che eravamo noi quelli pericolosi, dittatori, fascisti ma siamo gli unici dittatori che volevano dare la parola al popolo", ha continuato il leader del Carroccio che ha poi portato un parallelismo tra la situazione attuale italiana e quella della Rivoluzione Francese, con il re che invitava i suoi cortigiani a saziare con le brioche il popolo affamato.

In chiusura Salvini si è espresso in difesa dell'operato della Lega al governo, dichiarandosi pronto a dare battaglia in aula "giorno e notte" per impedire dietrofront in tema di immigrazione e di lavoro con riferimento al decreto Sicurezza bis e alla Riforma Fornero.

Sulla stessa linea d'onda di Salvini anche il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha ribadito la necessità di tornare al voto, lanciando anche una frecciatina a Berlusconi e a Forza Italia, rei di non avere appoggiato la manifestazione:

"Ha scelto di non partecipare, con dei distinguo che non comprendo”, ha affermato la leader di FdI, che ha poi aggiunto "non capisco perché vogliano isolarsi, o isolare i loro sostenitori, molti dei quali invece saranno con noi”.